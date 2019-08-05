На ремонт дороги к кладбищу в Орлецах направят около 25 млн рублей

11:49, 05 августа 2019, ПАИ

Около 25 млн рублей направят на ремонт дороги к кладбищу в Орлецах в Пскове, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Об этом с заседания оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин пояснил, что протяженность муниципальной дороги составляет более 2 километров, и ремонт планируется сделать в этом году. Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что уже готовится конкурсная документация, и в рамках ремонта заменят бордюрные камни.

Также сити-менеджер отметил, что проект по озеленению мест захоронения погибших десантников согласован с их родителями.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что родственники погибших просили привести в порядок дворы в деревне Череха на тех участках, которые принадлежат Министерству обороны. Он поручил до конца недели посмотреть, что конкретно необходимо сделать во дворах.