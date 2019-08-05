0
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
14:31
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
13:39
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Еще новости
Общество

На ремонт дороги к кладбищу в Орлецах направят около 25 млн рублей

Около 25 млн рублей направят на ремонт дороги к кладбищу в Орлецах в Пскове, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин. Об этом с заседания оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин пояснил, что протяженность муниципальной дороги составляет более 2 километров, и ремонт планируется сделать в этом году. Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что уже готовится конкурсная документация, и в рамках ремонта заменят бордюрные камни.

Также сити-менеджер отметил, что проект по озеленению мест захоронения погибших десантников согласован с их родителями.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что родственники погибших просили привести в порядок дворы в деревне Череха на тех участках, которые принадлежат Министерству обороны. Он поручил до конца недели посмотреть, что конкретно необходимо сделать во дворах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Статуя Архангела Михаила появится у памятника 6-й роте в Черёхе под Псковом На ремонт дороги к кладбищу в Орлецах направят около 25 млн рублей 26 млн требуется на ремонт памятника 6-й роте под Псковом Михаил Ведерников предложил увеличить единовременные выплаты семьям бойцов 6-й роты Владимир Воробьев: В Пскове должен быть кадетский корпус имени героев 6-й роты План мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты, доработают до 15 мая Единороссы в трех районах Псковской области почтили память земляков-десантников 6-й роты В Орлецах прошел траурный митинг памяти 6-й роты Александр Гуцан: Мы должны помнить и не забывать о том, что сделала 6-я рота Михаил Ведерников: Мы все в долгу перед 6-й ротой и должны сделать так, чтобы их жертва не была забыта
Посмотреть все материалы сюжета >>>

День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
05 августа 2019
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области
05 августа 2019
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Идет загрузка...