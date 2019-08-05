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Общество

Более половины россиян не ведут на даче подсобное хозяйство

56% россиян считают дачу местом для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода. Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, в 2005-м году доля таких жителей страны составляла 32%.

В 2019 году 32% россиян ведут на даче подсобное хозяйство с целью получения дополнительного дохода (60% в 2005 году). Наибольшее распространение тренд восприятия дачи как места для отдыха получил среди жителей Москвы и Санкт-Петербурге (81%).

Отмечается, что любители дачного отдыха предпочитают при выезде за город заниматься садом или огородом (31%). Причем чаще всего это люди в возрасте от 45 до 59 лет (38%) и старше 60 лет (39%).

Большинство жителей России летом с разной регулярностью выезжают на дачу (62%). Причем 20% бывают там еженедельно, а 8% практически всё лето живут за городом.

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