Галина Неваленная: Воспитывать культуру поведения на дороге необходимо с детства

14:18, 05 августа 2019, ПАИ

Воспитывать ответственность и культуру поведения на дороге необходимо с раннего детства, считает главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Именно поэтому, по её мнению, важно проводить познавательные программы, на которых детям объясняют правила дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Одно из таких мероприятий, приуроченное к международному дню светофора, прошло в Пскове в детсаду «Звёздочка» в рамках партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

В рамках программы дети в игровой форме повторили правила безопасного поведения на проезжей части и занялись тематическими раскрасками, которые получили в подарок.

«Нас порадовало то, что у детей уже есть определенный уровень знаний, которые мы сегодня смогли закрепить», - отметила Галина Неваленная.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме Денис Иванов подчеркнул, что одна из основных причин несчастных случаев с детьми на дорогах – несоблюдение правил, в том числе несовершеннолетними участниками дорожного движения. Он отметил, что для содействия формированию дисциплинированности и обучению детей грамотно вести себя на проезжей части в Псковской области и создан данный партпроект, который ведёт активную профилактическую работу.