Общественники организовали для подростков экскурсию в военно-мемориальный комплекс «Линия Сталина»

22:45, 05 августа 2019, ПАИ

В рамках акции «Лето с Общественным советом» дети сотрудников органов внутренних дел и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, побывали на экскурсии в мемориальном комплексе «Линия Сталина», расположенном в деревне Холматка Островского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для подростков было открытием, что «Линия Сталина» - это система сооружений для обороны старой границы СССР, существовавшей до 1939 года. В настоящее время данный комплекс - фортификационные сооружения конца 30-х годов в виде ДОТов с полевыми укреплениями: траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями и заграждениями, а также коллекция раритетной техники, мемориальное воинское захоронение.

В мини-музее под открытым небом ребята увидели «настоящий» Т-34, артиллерийский тягач «Сталинец», ГАЗ-АА, ГАЗ-67, миномет, и другие интересные экспонаты. Все они отреставрированные умелыми руками поисковиков.

Участники экскурсии познакомились с историей защиты Родины от врагов, побывали на полях былых сражений и в укрепительных сооружениях. Ребята смогли полазать по траншеям и блиндажам, попробовать себя в роли наводчика зенитного орудия.

Узнали ребята и о том, что здесь проходят перезахоронения останков павших воинов, найденных в разных местах Островского района.

По мнению организатора экскурсии общественника Виктора Иванова, проведение подобных мероприятий направлено на формирование у молодого поколения чувства патриотизма и сохранение памяти о важнейших событиях в истории Родины.