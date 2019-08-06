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Общество

Под Псковом открылся Всероссийский форум молодых семей

Около 400 участников собрались на Всероссийский форум молодых семей, который начал работу в эко-отеле «Плесков» на псковской земле. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, возраст участников — от 18 до 35 лет, многие приехали с детьми. Все это представители 40 субъектов страны.

«Здесь поднимается настроение и хочется творить, петь, дружить. И наш форум не исключение. Большая обширная программа подготовлена. У вас будут интересные мастер-классы, общение, и много нового», - подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов.

В зале победители региональных фестивалей молодых семей, руководители и представители общественных организаций, которые помогают в вопросах материнства и отцовства, оказывают поддержку многодетным семьям.

Свой приветственный адрес направила участникам мероприятия председатель попечительского совета целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светлана Медведева. «Охрана семьи, детства и материнства – это приоритет государственной политики России. Заботясь о семье, мы напрямую оказываем поддержку будущему нашей страны, а подрастающему поколению закладываются идеалы патриотизма, нравственности, честности и справедливости», - говорится в обращении.

Она пожелала участникам форума плодотворной работы.

«Мы бы хотели, чтобы этот форум остался навсегда, и это будет зависеть в том числе и от вашей оценки», - обратилась к собравшимся начальник управления общественных проектов и молодёжной политики Администрации Псковской области Наталья Плявинская.

В рамках форума пройдет фестиваль клубов молодых семей, будут работать площадки по направлениям: «Формирование и развитие сообществ, движений и клубов молодых семей»; «Взаимодействие семейных сообществ и социально ориентированных НКО»; «Родительское просвещение: воспитание детей, внутрисемейные коммуникации, разрешение конфликтов»; «Информирование о мерах поддержки молодых семей»; «Лучший региональный опыт работы с семьями».

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи. Партнерами выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Ассоциация организаций по защите семьи, Национальная родительская ассоциация.

Форум проходит с 5 по 9 августа 2019 года в Псковской области.

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