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Общество

Соревнованиями по стритболу, органным концертом и салютом отметят 75-ю годовщину освобождения Печор

С 9 по 11 августа в Печорах пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

С 9 по 11 августа в Печорах пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, 9 августа в парке культуры и отдыха «Треугольник» состоится турнир по стритболу на кубок главы Печорского района. В этот же день в центральной библиотеке будет работать фотовыставка «Весь мир театр».

10 августа, в основной день мероприятий, в 10:00 на улице Свободы можно будет посетить выставку современной и исторической военной техники и ярмарку промыслов «Ремесленные перезвоны». В 12:00 на Соборной площади пройдет Благодарственный молебен Пресвятой Богородице, после чего жители и гости города проследуют к памятнику Стела на торжественный митинг.

В парке культуры и отдыха «Треугольник» состоятся показательные выступления десантников, в 14:00 – концерт «Победа в песнях и наших сердцах». Концерт органной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов Ольги Бестужевой (Нижний Новгород) пройдет вечером в лютеранской кирхе. В 19:00 в паке «Треугольник» стартует праздничный концерт и дискотека. Салют назначен на 22:30.

11 августа в 13:00 у братского захоронения «Скорбящая мать» пройдет заупокойная лития по погибшим во время Великой Отечественной войны. После этого - перезахоронение останков шести бойцов Красной Армии. Руководитель раскопок, представитель детского молодежного центра «Вестник» Александр Пушкарев отметил, что солдат обнаружили на территории Лавровской волости.

По его словам, останки были найдены в окопах, но документов и наград, именных вещей обнаружить не удалось. Только по четырем из шести солдат получилось узнать некоторую информацию. «Их обнаружили в окопе, конфигурация которого предназначена для стрельбы из противотанкового оружия. Перед гибелью они, видимо, сдерживали атаку бронетехники противника», -  добавил Александр Пушкарев, подчеркнув, что раскопки продлятся до сентября.

Также в этот день в 14:00 жители Печор и гости города смогут посетить концерт органной музыки с участием Марии Макаренко (Москва), в 16:00 ее сменит Денис Маханьков. Кроме того, в концерте примут участие Наталия Назарова (виолончель) Алевтина Никитина (баян). Еще один концерт состоится в 15:00 на Михайловской площади: перед зрителями выступят хоры Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Печоры освободили 11 августа 1945 года войска 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской наступательной операции. После этого Псковская область была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

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