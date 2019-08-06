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Общество

Сборники криминальных задач на смекалку появились в библиотеке Пскова благодаря Ганзе

В Псковской центральной городской библиотеке (на Конной) рассортировали книги, подаренные городу участниками автопробега «Санкт-Петербург – Псков», который посвятили 39-м Международным Ганзейским дням. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, централизованной библиотечной системе подарили более тысячи новых книг.

Среди приобретений много исторических монографий, энциклопедий, биографий и автобиографий, исторических очерков знаменитых игроков «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпова и Анатолия Вассермана, воспоминания создателя КВН Александра Маслякова, а также документальная история бит-квартета «Секрет».

Кроме того, библиотека пополнилась бестселлерами от известных российских блогеров и журналистов, сборниками «занимательных» криминальных задач на внимательность и смекалку, книгами по психологии и основам религиозной этики.

Инициатор «книжного автопробега» — лауреат премии Екатерины Дашковой в номинации «Меценат» издатель Ольга Кичигина.

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