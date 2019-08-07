Акция «Собери ребенка в школу» пройдет в Пскове 29 августа

09:55, 07 августа 2019, ПАИ

Благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» проведет региональное отделение партии «Единая России» вместе с «Молодой гвардией» в Пскове 29 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии.

В этот день воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получат школьные принадлежности, а также 10 килограммов мороженого и торты.

Пункты приема школьных принадлежностей «Единая Россия» и «Молодая гвардия» откроет во всех регионах страны. Координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева рассказала, что собранную канцелярию рассортируют в наборы и вручат детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Координатор партпроекта «Новая школа», член Президиума Генсовета «Единой России» Алена Аршинова отметила, что акция «Собери ребенка в школу» не ограничится адресной помощью семьям. К акции привлекут государственные и частные организации, которые совместно с партией помогут школам подготовиться к началу учебного года.

Председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов отметил, что особое внимание уделят школьникам из пострадавших от паводка районов Амурской и Иркутской областей.