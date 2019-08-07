Рабочую группу по созданию экотехнопарков поручил сформировать Михаил Ведерников

15:36, 07 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать рабочую группу по созданию экотехнопарков в регионе. Такую задачу он поставил в ходе совещания 7 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

На совещании присутствовали гендиректор ООО «УК Мехуборка» Константин Жаркевич, управляющий партнер группы компаний «Мехуборка» Дмитрий Назаров, гендиректор псковского филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст и учредитель ООО «АСПО-Сервис» Рейн Кухи.

Глава региона подчеркнул, что предварительные места размещения экотехнопарков должны быть согласованны с жителями районов. «Нужно сформировать рабочую группу, куда войдут эксперты, представители местного самоуправления, актив района, общественники. Для нас мнение населения в приоритете», — отметил Михаил Ведерников. Он напомнил присутствующим о социальной ответственности тех, кто будет строить в регионе экотехнопарки.

Проект по строительству двух современных экотехнопарков для сортировки и переработки ТКО предполагается реализовать в рамках нацпроекта «Экология». Компания ООО «Экопром» уже подтвердила свое участие в его реализации.

Представители регионального оператора рассказали, что в регионе появятся объекты с современным полигоном, сортировочными и перерабатывающими заводами. Планируется, что в дальнейшем экотехнопарки займутся не только переработкой отходов, но и созданием товаров из переработанного вторсырья.

Для возможного строительства уже определили участки: два в северной зоне и один — в южной. Планируется, что два экотехнопарка появятся в Псковской области в 2021-м году, а в 2022-м — начнут работу.

На совещании Михаил Ведерников поручил к 15 августа предоставить информацию по ликвидации несанкционированных свалок в Псковской области. При это он запросил у регионального оператора отчет по решению вопроса с выставлением счетов за вывоз мусора из частного сектора в районных центрах и сельской местности.