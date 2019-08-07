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Общество

Псковская область получит 7,5 млн рублей на развитие учителей русского языка

Псковская область получит 7,5 млн рублей на развитие кадрового потенциала учителей русского языка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

Он отметил, что министерство просвещения России выделит по 2,5 млн рублей ежегодно начиная с 2020-го года. По его словам, в повышении квалификации учителей русского языка задействуют потенциал Государственного музея-заповедника имени А. С. Пушкина «Михайловское» и Псковского государственного университета. 

Александр Седунов рассказал, что свою квалификацию повысят порядка 850 учителей русского языка из Псковской области. Также в регион на обучение приедут порядка 1800 учителей-русистов из других субъектов страны. Для них проведут несколько обучающих семинаров и итоговую конференцию в рамках нацпроекта «Образование».

Председатель областного комитета по образованию отметил, что у Псковской области есть подобный опыт, поскольку в 2015-м году регион стал победителем федерального конкурса по русскому языку, в рамках которого псковские преподаватели ездили на курсы в другие регионы.

Министерство просвещения на развитие кадрового потенциала учителей русского языка направит всего 329 миллионов рублей. Их получат 11 регионов: Псковская, Иркутская, Ростовская, Тамбовская, Ивановская, Свердловская области, Алтайский и Краснодарский края, Мордовия, Коми и Чечня. Эти субъекты прошли конкурсный отбор в министерстве.

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