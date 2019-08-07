График движения поезда «Псков - Москва» изменится 9 ноября

18:14, 07 августа 2019, ПАИ

9 ноября изменится график движения поездов между Псковом и Москвой. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», график движения изменится в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Крюково линии «Санкт-Петербург – Москва» Октябрьской железной дороги.

Так, 9 ноября поезд «Москва – Псков» отправится из Москвы на 38 минут раньше обычного в 19:45, а в Псков прибудет на 40 минут позже обычного — в 8:45. Из Пскова поезд выедет раньше на 1 час 10 минут — в 18:20, а в Москву приедет 10 ноября в 6:54, то есть на 40 минут позже обычного.

Кроме того, отменяются беспересадочные вагоны в составах поездов дальнего следования: «Псков – Мурманск – Псков» в составе поездов №10/9 «Псков – Москва – Псков» и №66/65 «Минск – Мурманск – Минск» отправлением из Пскова 9 ноября и отправлением из Мурманска 11 ноября и прибытием в Псков 13 ноября.