Прыжки на точность совершили участники «Десантного взвода» в Псковской области

09:38, 08 августа 2019, ПАИ

Тренировочные прыжки на точность совершили участники армейского конкурса «Десантный взвод» в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По словам организаторов конкурса, прыжки совершались в сложных метеоусловиях. «Продолжительное время нижняя кромка облаков находилась на высоте 450-600 метров, тогда как на управляемых парашютных системах прыжки совершаются с минимальной высоты 1500 метров, однако через час облачность рассеялась и все участники конкурса успешно совершили ознакомительный прыжок», - отметил замруководителя конкурса по воздушно-десантной подготовке полковник Сергей Орешкин.

Лучшие результаты в тренировочных прыжках показали российские десантники. Они точнее всех приземлились в назначенный участок.

Заключительный этап конкурса «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность» состоится 12 августа. От каждой команды в прыжках поучаствуют по три человека.

Всего в «Десантном взводе», который проходит в рамках Международных армейских игр, участвуют более 400 военнослужащих из 21 страны.