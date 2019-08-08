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Общество

Россия стала лучшей в биатлоне на «Десантном взводе»

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российская команда заняла первое место в биатлоне десантных взводов на армейском конкурсе «Десантный взвод», который проходит в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, российские десантники совершили 10-километровый марш-бросок с тремя огневыми рубежами за один час.

Следом за россиянами пришли десантники из Белоруссии. Они прошли дистанцию за 1 час 11 минут 11 секунд. Третьей к финишу с результатом 1 час 13 минут 19 секунд пришла китайская команда.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках марш-броска десантники совершили по пять выстрелов из стрелкового оружия из различных положений, а гранатометчики выполнили по одному выстрелу на каждом из огневых рубежей.

Все участники «десантного биатлона» соревновались с российскими автоматами АК-74М, пулеметами РПКС-74 и гранатометами РПГ-7Д, за исключением китайской команды, которая использовала оружие своего производства.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

8 августа на полигоне «Струги Красные» экипажи боевых машин будут соревноваться в гонке преследования. Всего в «Десантном взводе», который проходит в рамках Международных армейских игр, участвуют более 400 военнослужащих из 21 страны. Завершится конкурс 13 августа.

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