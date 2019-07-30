Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области

14:18, 30 июля 2019, ПАИ

Более 400 военнослужащих из 21 страны принимают участие в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019» в Псковской области, заявил главный судья соревнований, генерал-майор Сергей Волык 30 июля. Об этом с полигона «Завеличье» передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Волык рассказал, что соревнования состоятся 5-й раз, Псковская область их принимает во второй раз. Четыре этапа конкурса пройдут с 3 по 13 августа на площадке приземления «Кислово», полигонах «Завеличье» и «Струги Красные».

По словам главного судьи, военнослужащие из 20 стран уже прибыли, ожидается приезд представителей Судана. Сейчас началось ознакомление с площадками, проходят тренировочные прыжки парашютистов из вертолетов.

Также Сергей Волык акцентировал внимание на том, что для военнослужащих на полигоне созданы все необходимые условия, солдаты имеют возможность готовить блюда своей национальной кухни, и все их запросы учитываются.