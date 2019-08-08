0
15:22
Роспотребнеадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
14:34
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
13:55
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
13:15
Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
12:35
В Пскове установят «семейный» арт-объект
12:10
Под Псковом проходит один из самых зрелищных этапов «Десантного взвода» (ВИДЕО)
12:04
Начался ПАИ-live главой псковского Роспотребнадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Псковский режиссер победил на фестивале «Артмиграция — детям»

Спектакль «Я есть!» вошел в число победителей всероссийского театрального фестиваля «Артмиграция — детям». Его поставили в Няганском ТЮЗе режиссер Псковского  академического театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Чехов и режиссер Данил Чащин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Артмиграция — детям» - это не только фестиваль молодой режиссуры, но и форум, в рамках которого работники театров обсуждают новые проекты и болевые точки современного театра. В рамках фестиваля театралы участвуют в лекциях, мастер-классах, тренингах и практикумах, экскурсиях и презентациях.

Впервые фестиваль проводился в 2013 году. Сегодня в нём ежегодно участвуют около 50 деятелей театра из регионов России, стран СНГ, Балтии и Грузии, которые на конкурсной основе получают грант союза театральных деятелей РФ.

В пресс-службе отметили, что спектакли, которые показывают на фестивале, нередко становятся номинантами Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Ранее спектакль Псковского театра «Гробница малыша Тутанхамона», который поставила режиссер Елизавета Бондарь, вошёл в число победителей взрослой «Артмиграции». Этот спектакль 11 сентября будет показан в театральном центре «На Страстном» в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Год театра
«Пиковая дама» откроет 114-й театральный сезон в Пскове Билеты со скидкой могут приобрести псковичи 30 и 31 июля на спектакли драмтеатра Премьера спектакля по пьесе митрополита Псковского и Порховского Тихона прошла в Крыму Псковичей приглашают на музыкальный open-air с участием джаз-оркестра из Санкт-Петербурга Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе Трагикомедией «Играй, скрипач!» завершатся гастроли Новороссийского театра в Пскове Новороссийский театр покажет псковичам свою трактовку «Пяти вечеров» Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре Комедию с «грузинским акцентом» представят Пскове Псковский академический театр драмы стал номинантом зрительской премии «Звезда театрала»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Роспотребнеадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
08 августа 2019
Роспотребнеадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
08 августа 2019
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
08 августа 2019
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
08 августа 2019
Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
В Пскове установят «семейный» арт-объект
08 августа 2019
В Пскове установят «семейный» арт-объект
Под Псковом проходит один из самых зрелищных этапов «Десантного взвода» (ВИДЕО)
08 августа 2019
Под Псковом проходит один из самых зрелищных этапов «Десантного взвода» (ВИДЕО)
Начался ПАИ-live главой псковского Роспотребнадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 августа 2019
Начался ПАИ-live главой псковского Роспотребнадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
«Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области
08 августа 2019
«Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области

Идет загрузка...