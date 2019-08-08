Псковский режиссер победил на фестивале «Артмиграция — детям»

13:18, 08 августа 2019, ПАИ

Спектакль «Я есть!» вошел в число победителей всероссийского театрального фестиваля «Артмиграция — детям». Его поставили в Няганском ТЮЗе режиссер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Сергей Чехов и режиссер Данил Чащин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Артмиграция — детям» - это не только фестиваль молодой режиссуры, но и форум, в рамках которого работники театров обсуждают новые проекты и болевые точки современного театра. В рамках фестиваля театралы участвуют в лекциях, мастер-классах, тренингах и практикумах, экскурсиях и презентациях.

Впервые фестиваль проводился в 2013 году. Сегодня в нём ежегодно участвуют около 50 деятелей театра из регионов России, стран СНГ, Балтии и Грузии, которые на конкурсной основе получают грант союза театральных деятелей РФ.

В пресс-службе отметили, что спектакли, которые показывают на фестивале, нередко становятся номинантами Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Ранее спектакль Псковского театра «Гробница малыша Тутанхамона», который поставила режиссер Елизавета Бондарь, вошёл в число победителей взрослой «Артмиграции». Этот спектакль 11 сентября будет показан в театральном центре «На Страстном» в Москве.