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Общество

В Пскове установят «семейный» арт-объект

Фото: Дарья Хваткова

Малую архитектурную форму откроют в Пскове 9 августа. Арт-объект, символизирующий семейные узы, появится на набережной реки Великой. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководитель управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, рабочее название объекта - «Семейное дерево». Оно представляет собой два сросшихся в форме сердца дерева.

Изготовлено оно из металла. Выполнил его кузнец из Себежского района Владимир Тюрягин.

Как отметила Наталья Плявинская, открытие арт-объекта станет своего рода финальным аккордом работы Всероссийского форума молодых семей, проходящего в эти дни в Псковской области.

Высота скульптуры — 3,5 метра. Установят ее в амфитеатре на спуске с улицы Детской.

Торжественное открытие намечено на 11:00.

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