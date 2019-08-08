В Пскове установят «семейный» арт-объект

12:35, 08 августа 2019, ПАИ

Малую архитектурную форму откроют в Пскове 9 августа. Арт-объект, символизирующий семейные узы, появится на набережной реки Великой. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководитель управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, рабочее название объекта - «Семейное дерево». Оно представляет собой два сросшихся в форме сердца дерева.

Изготовлено оно из металла. Выполнил его кузнец из Себежского района Владимир Тюрягин.

Как отметила Наталья Плявинская, открытие арт-объекта станет своего рода финальным аккордом работы Всероссийского форума молодых семей, проходящего в эти дни в Псковской области.

Высота скульптуры — 3,5 метра. Установят ее в амфитеатре на спуске с улицы Детской.

Торжественное открытие намечено на 11:00.