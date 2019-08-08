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Общество

Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах

Разбавленная водой молочная продукция из Торжка (Тверская область) продавалась на прилавках магазинов в Псковской области, заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом он сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Столкнулись с безобразным фактом, когда в «Пятерочке» и в «Магните» торговали продукцией из Тверской области. Молоко, сметана и кисломолочная продукция были разбавлены водой», — рассказал Александр Нестерук. По его словам, до 1,5% просели жирность и белковость продукции, тогда как на упаковке была указана жирность 2,5%.

«Это продукт дешевый, его берут малообеспеченные люди», — уточнил он. Александр Нестерук отметил, что в Роспотребнадзор пригласили руководство торговых точек, где реализовывалась такая продукция, и оштрафовали юридические лица на 30 тысяч рублей. «Три раза поймав их за руку на подобном нарушении, мы можем ставить вопрос о закрытии магазина», - сказал главный санитарный врач региона.

Он отметил, что торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» заверили, что разорвут торговые отношения с этим производителем. Александр Нестерук рекомендовал псковичам написать заявление в Роспотребнадзор, если они увидят молочную продукцию из Торжка на прилавках магазинов.

«Один из наиболее безобразных фальсификатов, с которым приходилось сталкиваться», - добавил он.

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