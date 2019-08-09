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Общество

В Печорском районе сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд с байкерами

В Новом Изборске (Печорский район) прошел совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и представителей мотосообщества. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, решение о проведении такой акции приняли после серии обращений жителей этого населенного пункта. Люди жаловались на то, что мотоциклисты грубо нарушают правила дорожного движения. Инициатором проведения рейда выступил начальник ОГИБДД Печорского района Никита Евдокимов.

Представители правопорядка совместно с байкерами из клуба «Печоры мото-земщина» проехали по маршруту рейда. Результатом акции стало выявление случаев нарушений: из-за отсутствия водительских удостоверений четыре человека отправились домой пешком, а их мотоциклы и скутер отправили на штрафстоянку. Четырех мотоциклистов оштрафовали за поездки без шлемов.

Одним из остановленных в Новом Изборске стал несовершеннолетний. Его стражи правопорядка передали родителям, которым рассказали, что управлять скутером подросток может только после 16 лет.

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