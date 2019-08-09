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Общество

Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет

Фото: Государственный архив Псковской области

Картина подтопления Великих Лук 8 и 9 августа повторила происшествие 30-летней давности. Государственный архив Псковской области опубликовал фотоснимки, сделанные в южной столице региона в августе 1987 года. На них запечатлены последствия сильнейшего циклона. Тогда ливень сопровождался сильнейшим ураганным ветром.

Улицы города были затоплены, заглохшие в пути машины создавали пробки. Река Ловать вышла из берегов и подтопила некоторые микрорайоны.

Фото: Государственный архив Псковской области

Судя по публикациям «Великолукской правды» тех лет, один человек получил травмы и был вынужден обратиться за медпомощью. Город остался без электроэнергии. На помощь приходили не только коммунальные службы и строители, но и комсомольцы.

8 августа 2019 года в Великих Луках выпало 56 мм осадков. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял под личный контроль проводимые работы.

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