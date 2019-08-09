0
14:04
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
12:42
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
12:24
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
11:31
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
10:46
Из-за ливня Великие Луки затопило
10:00
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
22:15
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
Еще новости
  • Коротко
Общество

Из-за ливня Великие Луки затопило

Фото из группы "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

Улицы Великих Лук затопило из-за сильного ливня вечером 8 августа. Очевидцы рассказали о произошедшем в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Искренне сочувствую всем заглохшим сегодня на улицах города в воде по высоту колёс», — написала Анна Долгушина. «Если «встречка» волну не гонит», — уточнил Кирилл Кириллов. Он рассказал, что практически на каждом светофоре стояли заглохшие автомобили.

Фото Анны Долгушиной в группе "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

«А чей «Матиз» утонул во дворе на Карла Либкнехта, 19? Стоит по капот в воде. Как люди в дом заплывают?» — поинтересовался Илья Калинин.

Многим пешеходам пришлось преодолевать улицы в воде по колено. «Октябрьский — Льва Толстого по колено переходил», — сообщил Вячеслав Смирнов. Татьяна Боровская рассказала, что шла с ребенком по колено в воде на улице Дружбы напротив общежития.

Фото Игоря Бондаренко в группе "Подслушано Великие Луки" в социальной сети "ВКонтакте"

«Не только автомобили плавали, люди на тротуарах тоже плыли, кто как мог. Особенно на Гастелло — фонтан из люка бьёт. Люди не знали, где ручьи обходить. Так и шли все по лужам», — поделилась наблюдениями Ксения Котова.

Великолучане сообщали о глубоких лужах у кинотеатра «Рубин», а также на улице Ленина у магазина «Радуга» и ювелирного салона «585». «По всему городу был «треш», когда шёл ливень. На Гоголя легковые машины глохли. А люди, закатав штаны, без ботинок, переходили дорогу», — подытожил Кирилл Кузнецов.

Видео из группы «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Не всем великолучанам испортила настроение непогода. Детям, например, понравилось.

Ранее МЧС предупреждало, что на юге области в ночь на 9 августа ожидается усиление ветра, а по юго-востоку и востоку области пройдет сильный дождь. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
09 августа 2019
Подтопление в Великих Луках повторилось спустя 30 лет
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
09 августа 2019
Псковичам презентовали «Семейное древо сердец»
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
09 августа 2019
Коммунальные и аварийные службы Великих Лук переведены на усиленный режим работы
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
09 августа 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове появился арт-объект на набережной реки Великой
Из-за ливня Великие Луки затопило
09 августа 2019
Из-за ливня Великие Луки затопило
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
09 августа 2019
Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
08 августа 2019
Псковичей предупреждают об очень сильном дожде на востоке области
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
08 августа 2019
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове

Идет загрузка...