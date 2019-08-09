Из-за ливня Великие Луки затопило

10:46, 09 августа 2019, ПАИ

Улицы Великих Лук затопило из-за сильного ливня вечером 8 августа. Очевидцы рассказали о произошедшем в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Искренне сочувствую всем заглохшим сегодня на улицах города в воде по высоту колёс», — написала Анна Долгушина. «Если «встречка» волну не гонит», — уточнил Кирилл Кириллов. Он рассказал, что практически на каждом светофоре стояли заглохшие автомобили.

«А чей «Матиз» утонул во дворе на Карла Либкнехта, 19? Стоит по капот в воде. Как люди в дом заплывают?» — поинтересовался Илья Калинин.

Многим пешеходам пришлось преодолевать улицы в воде по колено. «Октябрьский — Льва Толстого по колено переходил», — сообщил Вячеслав Смирнов. Татьяна Боровская рассказала, что шла с ребенком по колено в воде на улице Дружбы напротив общежития.

«Не только автомобили плавали, люди на тротуарах тоже плыли, кто как мог. Особенно на Гастелло — фонтан из люка бьёт. Люди не знали, где ручьи обходить. Так и шли все по лужам», — поделилась наблюдениями Ксения Котова.

Великолучане сообщали о глубоких лужах у кинотеатра «Рубин», а также на улице Ленина у магазина «Радуга» и ювелирного салона «585». «По всему городу был «треш», когда шёл ливень. На Гоголя легковые машины глохли. А люди, закатав штаны, без ботинок, переходили дорогу», — подытожил Кирилл Кузнецов.

Видео из группы «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Не всем великолучанам испортила настроение непогода. Детям, например, понравилось.

Ранее МЧС предупреждало, что на юге области в ночь на 9 августа ожидается усиление ветра, а по юго-востоку и востоку области пройдет сильный дождь.