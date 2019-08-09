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Общество

Автобусы по улицам Рельсовой и Железнодорожной планируют запустить в Пскове

В Пскове планируют запустить автобусы по улицам Рельсовой и Железнодорожной, а также по Паровозному проезду. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин 9 августа во время приёмки этих дорог после ремонта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В дальнейшем здесь планируется запустить автобусное движение. Конечно, есть небольшое препятствие — железнодорожные переезды, они не все в хорошем состоянии, но мы будем обращаться в РЖД, чтобы решить этот вопрос», - сказал Борис Елкин.

По словам руководителя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, вопрос запуска автобусов на данном участке находится в проработке. Он отметил, что есть разные варианты. Возможно, будет запущен какой-то постоянный автобус, или уже существующий маршрут будет заезжать на эти улицы, или будут запущены маршрутные такси.

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