Часть Октябрьского проспекта в Пскове закроют для транспорта с 12 по 18 августа

17:37, 09 августа 2019, ПАИ

В Пскове с 9:00 12 августа до 22:00 18 августа будет закрыт для движения транспорта участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Проезд там будет разрешён только автобусам городских маршрутов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение на участке Октябрьского проспекта будет закрыто в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на канализационном коллекторе.

Городские власти в качестве объезда предлагают использовать улицы Советскую, Некрасова, Ленина и Карла Маркса. Управление городского хозяйства просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.