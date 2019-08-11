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Общество

Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе

Приём граждан проведёт региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компании «Экопром» в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты «Экопрома» проведут индивидуальный приём жителей посёлка 14 августа в 14:00 в местном Доме культуры. Пришедшие на встречу смогут получить ответы на все интересующие вопросы, связанные с ТКО.

В компании отметили, что жители посёлка могут заранее получить справки в администрации поселения для уточнения информации по оплате.

Компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает в 11 субъектах страны. Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был определён по результатам проведения конкурных процедур.

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