Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе

14:34, 11 августа 2019, ПАИ

Приём граждан проведёт региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компании «Экопром» в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты «Экопрома» проведут индивидуальный приём жителей посёлка 14 августа в 14:00 в местном Доме культуры. Пришедшие на встречу смогут получить ответы на все интересующие вопросы, связанные с ТКО.

В компании отметили, что жители посёлка могут заранее получить справки в администрации поселения для уточнения информации по оплате.

Компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает в 11 субъектах страны. Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был определён по результатам проведения конкурных процедур.