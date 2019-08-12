Псковичи внесли предложения к законопроекту об ответственности за осквернение памятников истории России

09:45, 12 августа 2019, ПАИ

В Пскове состоялось обсуждение концепции законопроекта о наказании вандалов, которые уничтожают или оскверняют памятники выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории. Координатор проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев считает, что наказывать нужно еще и за фальсификацию истории, а не только за порчу объектов, сообщили Псковскому агентству информации в псковском координационном совете сторонников партии «Единая Россия».

Законопроект предполагает создание реестра иностранных граждан, которые были причастны к осквернению значимых памятников. Иностранцев предлагается наказывать запретом въезда в страну, на распоряжение имуществом в России, арестом финансовых и других активов. Участники заседания в Пскове единогласно поддержали все пункты проекта закона.

В частности, первый заместитель председателя комитета по культуре Анна Бударина отметила, что при определении причастности иностранных граждан к подобным преступлениям необходимо иметь убедительную доказательную базу.

Привлекать к ответственности за вандализм нужно еще и россиян, считает заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Светлана Медведева.

Кроме того, директор научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Алексей Калиненко предложил ужесточить наказание в отношении иностранцев, которые будут включены в реестр. По его словам, помимо приостановки деятельности юридических лиц, находящихся под контролем ведомства, стоит ликвидировать их, выводить из советов директоров или иных органов управления организаций, зарегистрированных на территории страны.

Изменения в статью 214 Уголовного кодекса РФ предложила внести общественность Москвы, предусмотрев наказание за вандализм в виде лишения свободы на 5 лет. Иностранцам в этом случае грозит депортация и запрет на въезд в Россию.