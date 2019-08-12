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Общество

Отремонтировать дороги обязала прокуратура подрядчика в Локнянском районе

В Локнянском районе прокуратура обязала подрядчика отремонтировать дороги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки было установлено, что дорожное ремонтно-строительное предприятие «Дорсервис», с которым заключен госконтракт на содержание дорожной сети Локнянского района, плохо ремонтирует дороги. В частности, на отдельном участке дороги имеется колейность, устранение которой в соответствии с госконтрактом входит в обязанности дорожного предприятия.

В этой связи прокурор района обратился в суд об обязании «Дорсервис» устранить нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения находится на контроле в надзорном органе района.

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