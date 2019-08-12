Новые «скорые» и школьные автобусы поступят в Псковскую область

11:04, 12 августа 2019, ПАИ

В Псковскую область дополнительно поступят новые машины скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Средства на закупку новых автомобилей выделило Правительство РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональные профильные комитеты, новый транспорт будет распределен между районами, исходя из потребности медицинских и образовательных учреждений.

Всего из резервного фонда Правительства РФ на закупку новых школьных автобусов и машин скорой медицинской помощи в регионы выделены 10 млрд рублей. На эти средства будут приобретены 1 тысяча 200 автомобилей «скорой» и 2 тысячи 200 школьных автобусов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно поднимал в Правительстве вопрос необходимости обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи. Благодаря системной работе с федеральным центром в прошлом году в Псковскую область поступил 41 автобус для перевозки детей. В 2018 году в региональные медицинские учреждения были переданы 10 специализированных автомобилей, а в начале этого года в медицинские организации Псковской области поступили ещё 30 машин.