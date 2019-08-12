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Общество

Сигареты на полтора миллиона рублей обнаружили в грузовике псковские таможенники

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) на российско-латвийской границе  сотрудники Псковской    таможни пресекли незаконный провоз партии сигарет стоимостью более полутора миллионов рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе таможни, незадекларированные табачные изделия были обнаружены в грузовом автомобиле, выезжающем из России.

По документам в машине перевозился «технический углерод гранулированный», расфасованный в картонные коробки. Однако, таможенники обнаружили в коробках помимо гранулированного груза ещё и более 72 тысяч пачек сигарет белорусского производства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части  2 статьи  200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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