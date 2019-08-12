Губернаторская повестка: Изменение облика Псковской области

14:28, 12 августа 2019, ПАИ

Начинать готовиться к ремонту дорог не в последний момент, а заранее; реализовывать чреватые конфликтами проекты при учете мнения всех сил и сторон; проектировать новые кварталы с учетом интересов не только компаний, но и людей, - казалось бы, что может быть очевиднее? На минувшей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь продемонстрировал региональному сообществу, что эти прописные истины надо не только помнить, но и воплощать. Подробности — в традиционном обзоре Псковского агентства информации.

Форум с псковской пропиской

6 августа губернатор направил приветствие организаторам и участникам Всероссийского форума молодых семей, который накануне стартовал в Печорском районе Псковской области. Его организаторами стали Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области, ПсковГУ, а также Ассоциация организаций по защите семьи и Национальная родительская ассоциация. «Семейное дело или предприятие, профессиональные династии, совместное участие в социальных проектах, — все это ценится особенно высоко и является важными чертами современного гражданского общества, обеспечивающими преемственность поколений», - отметил в своем обращении глава региона.

Форум собрал четыре сотни участников в возрасте от 18 до 35 лет из сорока российских регионов. Несколько дней они обсуждали всевозможные проблемы молодых россиян, рискнувших обзавестись семьей и детьми сегодня. И, в частности, усмотрели одну из них в телепередаче «Дом-2», которая, по мнению участников форума, «негативно влияет на будущее детей». В связи с этим они обратились к присутствовавшей на форуме уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой с инициативой закрыть реалити-шоу, выходящее на канале ТНТ аж полтора десятилетия.

Уничижительная критика «Дома-2» - тема для самопиара политиков и общественников, мягко говоря, не новая. К примеру, еще в мае 2005 года депутаты Мосгордумы подготовили обращение к генпрокурору РФ в котором потребовали закрыть телепроект и привлечь его ведущую к уголовной ответственности за сутенёрство. В ответ на это телеканал ТНТ заявил о намерении привлечь депутатов к уголовной ответственности по статьям «клевета» и «заведомо ложный донос».

Стоит ли говорить, что это не помешало реалити-шоу ежедневно выходить в эфир на протяжении последующих четырнадцати лет. Надо полагать, не пошатнет его позиции в рейтингах и наезд участников форума молодых семей. Очевидно, что «Дом-2» будет закрыт его создателями ровно в тот день, когда его перестанут смотреть, и рейтинги передачи упадут ниже плинтуса.

Гораздо более существенным итогом форума для нашего региона стало то, что Анна Кузнецова предложила сделать Псковскую область местом его постоянного проведения. Областные власти уже поддержали эту инициативу. Социальная сфера в целом и демографическая политика в частности являются приоритетными для нашего региона. А регулярное проведение тематического форума — это дополнительный шанс для Псковской области на участие в профильных программах и проектах. А значит — на привлечение дополнительного федерального финансирования. Ведь не секрет, что именно в кулуарах подобного рода мероприятий или по их итогам зачастую решается, какой регион станет пилотным при отработке новой «дорожной карты». И если в головах у федеральных чиновников возникнет стойкая ассоциативная связь между Псковской областью и молодыми семьями, польза от этого точно будет.

Правда, не всем участникам форума идея с постоянной пропиской понравилась. В кулуарах некоторые говорили о том, что участвуя в форуме, который проводился бы каждый раз на новом месте, можно и Россию увидеть.

Готовь асфальтоукладчик зимой

Губернатор Михаил Ведерников поручил чиновникам, ответственным за отрасль, заранее подготовить контракты на ремонт дорог в 2020 году. На совещании по вопросам дорожного ремонта с вице-губернатором Василием Осиповым, председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, директором Псковавтодора Владимиром Шаляевым и новоиспеченным руководителем службы по надзору за подрядными организациями в Псковавтодоре Михаилом Пашковым глава региона отметил, что ранняя подготовка контрактов даст подрядчикам возможность спланировать работы и выйти на объект, как только начнётся дорожный сезон.

«От того, насколько быстро мы будем двигаться в этом вопросе, будет зависеть оперативность получения из федерального бюджета дополнительных средств. Состояние наших дорог вы прекрасно знаете, и каждая копейка в этом направлении — это определенное количество приведенных в порядок улиц», - подчеркнул Михаил Ведерников. Губернатор также поручил представить ему детальные предложения, в которых будут прописаны все гарантийные обязательства подрядчиков, виды материалов и их качество, наименование работ. Такой подробный документ, уверен он, позволит подрядчикам сразу понимать, какие работы им предстоят и есть ли возможности для их проведения.

С главой региона невозможно не согласиться. Известно, что в Псковской области дорожные работы зачастую начинаются в лучшем случае ранней осенью: то есть аккурат тогда, когда в нашем северо-западном регионе начинается сезон дождей. Бывает, впрочем, и хуже. К примеру, многим памятны ноябрь и декабрь 2018 года, когда в областной столице спешно укладывали асфальт прямо в снег, осваивая несколько десятков миллионов рублей, выделенных на ремонт дорог к Ганзе-2019.

Городские власти оправдывались, как впрочем и всегда, тем, что слишком поздно получили деньги и должны были во что бы то ни стало их освоить, несмотря на очевидные проблемы с качеством таких работ. Естественно, если в Псковской области дорожники начнут готовить свой асфальтоукладчик зимой, а не в конце лета, такие ситуации будут исключены.

Эта простая мысль наверняка должна была посещать профильных чиновников и раньше. Однако для воплощения ее на деле вечно чего-то не хватало: в основном, конечно же, политической воли и готовности поступиться интересами дорожных подрядчиков. Которым, как многим кажется, укладывать асфальт в снег даже интереснее, поскольку это приближает дату нового ремонта. Очевидно, что преодоление этого порочного круга, порвать который взялся Михаил Ведерников, позволит в Псковской области кардинально улучшить качество дорожных работ, как говорится, «за те же деньги».

Вынести сор из избы

7 августа Михаил Ведерников встретился с представителями компаний, ответственных за утилизацию в регионе твердых коммунальных отходов (ТКО): управляющим партнером холдинга «Мехуборка» Дмитрием Назаровым, гендиректором псковского филиала ООО «Экопром» Сергеем Пайстом и учредителем ООО «АСПО-Сервис» Рейном Кухи. Темой совещания стало строительство в регионе экотехнопарков: объектов, включающих в себя не только современные полигоны для утилизации отходов, но и заводы, специализирующиеся на сортировке и переработке мусора.

Губернатор поручил сформировать рабочую группу по данному вопросу, включив туда экспертов, представителей местного самоуправления, районных активистов и общественников. При этом он подчеркнул, что предварительные места размещения экотехнопарков должны быть согласованны с местными жителями: «Для нас мнение населения в приоритете».

Чуть позже Михаил Ведерников дополнительно прокомментировал результаты совещания в своем Instagram: «Убежден, важные решения в тишине кабинетов приниматься не должны». Также напомнил тем, кто будет строить экотехнопарки в нашей области, о социальной ответственности. «Все потенциально возможные варианты обязательно согласуем с местными жителями», - отметил глава региона.

Реализация «мусорной реформы», безусловно, является важной и сложной задачей для региональных властей. И строительство экотехнопарков, запланированное на 2021-2022 годы в рамках нацпроекта «Экология» - не только стратегическая задача для региона, но и серьезный вызов, связанный, в том числе, с политическими рисками. Ведь всем в регионе памятны волнения, вызванные перенаправлением мусорных потоков из Пскова и Псковского района на порховскую свалку.

Тогда снять напряжение позволила максимальная публичность процесса: в рабочую группу, которую Михаил Ведерников возглавил лично, вошли представители всех заинтересованных общественных и политических сил, был проведен опрос жителей района, ознакомиться с работой полигона могли все желающие. И сейчас губернатор демонстрирует готовность продолжить работу в рамках реформы в той же стилистике, не боясь «выносить сор из избы» и рассчитывая на позитивный результат.

Стоит также отметить, что отношения между группой компаний «Мехуборка» и ее псковской дочкой «Экопром» с одной стороны, и компанией «АСПО-Сервис» с другой, какое-то время были далеко не безоблачными. «Мехуборка», став региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области, нарушила монополию «АСПО», что разумеется, не могло понравиться владельцам псковской фирмы. Трения между ними вылились сперва во взаимные упреки в СМИ, а затем и в судебные иски.

Правда, ситуацию при участии региональных властей удалось вернуть в конструктивное русло.

Собрав представителей отрасли в своем кабинете, Михаил Ведерников снова ясно дал понять: регион не заинтересован в «мусорном» конфликте, а он сам намерен выступить гарантом взаимовыгодного решения всех спорных вопросов, возникающих по ходу реализации реформы между хозяйствующими субъектами.

Время строить планы

8 августа губернатор провел совещание по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. На нем начальник управления архитектуры и градостроительства администрации региона Евгений Шапкин представил новые градостроительные регламенты, разработанные его ведомством.

В частности, по новым правилам в несколько раз увеличатся требования по количеству парковочных мест в местах жилой застройки и рядом с социальными объектами. Также в сторону увеличения будут пересмотрены нормативы по строительству улично-дорожной сети.

Ранее Евгений Шапкин пояснял, что предлагаемые изменения связаны с тем, что региональная нормативная база объективно устарела. По словам главы управления, при формировании новых норм за основу была взята условная модель микрорайона, который делится на кварталы, а затем – на жилые ячейки. В каждой из них есть общественные территории, приватные зоны, площадки для выгула собак, для отдыха, буферные зеленые зоны. Кроме того, предусмотрен безбарьерный доступ на территории для маломобильных групп населения. Что касается внешнего вида домов, то тут предполагается единообразное остекление лоджий и балконов.

Утвердить новые градостроительные нормативы должен будет комитет по строительству и ЖКХ. Ну а псковские застройщики пока что создали рабочую группу, в рамках которой изучаются новые градостроительные регламенты и разрабатываются соответствующие им проектные решения.

Не секрет, что местные девелоперы на протяжении последних десятилетий являлись серьезной лоббистской силой, зачастую чрезвычайно агрессивно продавливавшей свои интересы. Результатом такой политики стали крупные градостроительные скандалы. А также то, что застройка областного центра — по качеству, уровню планировочных решений и стоимости для потребителя — в большинстве случаев оставляет желать лучшего.

Наведение порядка в сфере строительства началось по инициативе Михаила Ведерникова, который с самого начала своей работы в регионе подчеркивал, что псковичам есть куда расти в этом вопросе. Курс на приведение отрасли к современным цивилизованным стандартам был взят несмотря на латентное нежелание застройщиков. Власти региона, глядя на пример соседних субъектов РФ, прекрасно понимают, что отсутствие четких правил игры и жесткого контроля в этой сфере грозит серьезнейшими социально-экономическими проблемами, решить которые в дальнейшем будет крайне затруднительно.