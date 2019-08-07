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Общество

Михаил Ведерников: Важные решения в тишине кабинетов приниматься не должны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал решение о создании рабочей группы по строительству экотехнопарков, которое было принято по итогам встречи с гендиректором ООО «УК Мехуборка» Константином Жаркевичем, управляющим партнером группы компаний «Мехуборка» Дмитрием Назаровым, гендиректором псковского филиала ООО «Экопром» Сергеем Пайстом и учредителем ООО «АСПО-Сервис» Рейном Кухи.

В рабочую группу по созданию экотехнопарков в Псковской области войдут эксперты, местные власти, активы районов и общественники. «Убежден, важные решения в тишине кабинетов приниматься не должны. Также напомнил тем, кто будет строить экотехнопарки в нашей области, о социальной ответственности», - написал Михаил Ведерников в своём Instagram.

Псковский губернатор подчеркнул, что в рамках реформы системы обращения с ТКО в Псковской области построят современные экотехнопарки в северной и южной зонах региона. Эти мусорные кластеры займутся сортировкой и утилизацией коммунальных отходов.

Губернатор поставил задачу разметить экотехнопарки на участках, удаленных от населенных пунктов и заповедных мест. При этом он подчеркнул, что участки, где будут размещены экотехнопарки, должны иметь подъездные пути. «Все потенциально возможные варианты обязательно согласуем с местными жителями», - отметил глава региона.

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