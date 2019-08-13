Альтернативу полиэтиленовым пакетам предложили псковичам участники экоакции

17:59, 13 августа 2019, ПАИ

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13 августа в Пскове в рамках партийного проекта «Чистая страна» состоялась экологическая акция «Планета без пакета». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Во время акции активисты раздали прохожим сотни бумажных пакетов.

«Цель нашей акции – привлечь внимание общественности к последствиям необдуманного использования полиэтилена и пластика», - пояснил региональный координатор партпроекта «Чистая страна» Геннадий Григорьев.

В ходе акции партийцы информировали горожан о вреде синтетической упаковки и предлагали в качестве альтернативы доступные и безопасные биопакеты.

«Перспективная цель такой работы - освободить среду, в которой мы живем, от ненужного пластика. Мы призываем людей с заботой относиться к природе. Ведь окружающая обстановка и здоровье человека находятся в тесной взаимосвязи, и лично я, как врач, заинтересована в том, чтобы влияние экологии не было негативным», - подчеркнула главврач Псковской городской поликлиники, кандидат в депутаты гордумы по округу №13 Галина Невалённая.