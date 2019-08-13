Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области

18:10, 13 августа 2019, ПАИ

«Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Новгородской и Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Основные преимущества новых пакетных тарифных планов – сниженная абонентская плата по сравнению с базовыми (действующими) тарифами и дополнительные бесплатные опции. Пакетные предложения включают в себя безлимитный домашний и мобильный интернет*, мобильную связь, «Wink Интерактивное ТВ», а также оборудование – двухдиапазонный Wi-Fi-роутер, обеспечивающий высокую скорость беспроводного соединения, и ТВ-приставка.

В обновленной линейке представлены следующие предложения:

Пакет «Для интернета везде» предназначен специально для тех, кому важна скорость и доступность интернета всегда и везде. Предложение предоставляет пользователю услугу «Домашний интернет»** со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с, «Мобильную связь» с безлимитным интернет-трафиком и 101 ТВ-канал в приложении Wink на мобильных устройствах всего за 599 рублей в месяц.

Пакет «Для впечатлений везде» создан для комфортного пользования услугами передачи данных. За 699 рублей в месяц вместе с доступом в сеть интернет абоненты получают 4 Гб мобильного интернет-трафика, 200 минут исходящих звонков на любые номера и просмотр пакета «Для своих» из 125 популярных телеканалов «Wink Интерактивное ТВ».

Пакет «Для дома» особенно понравится киноманам. Он включает интернет до 300 Мбит/с, мобильную связь, безлимитный домашний телефон, «Wink Интерактивное ТВ» с пакетом «Стартовый» из 170 телеканалов. В состав пакета входят бесплатные сервисы «Управление просмотром», «Мультискрин» и «Мультирум», которые дают возможность смотреть разнообразный контент на пяти устройствах (планшет, смартфон, компьютер, SMART-TV) и формировать удобные сценарии просмотра ТВ для всей семьи. Абонентская плата - 1199 рублей в месяц.

Также «Ростелеком» на территории Псковской области запустил пакетное предложение «Для спокойствия» по сниженной стоимости, которое включает в себя услугу «Видеонаблюдение» и домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с. Абонентская плата за эти две услуги составит 650 рублей в месяц.

«Мы ежемесячно анализируем потребности наших клиентов и видим, что у них есть выраженный интерес к комплексу самых разных услуг: высокоскоростному интернету, безлимитной мобильной связи, телевидению в HD качестве. В связи с этим мы приняли решение разработать и внедрить новые пакетные предложения, благодаря которым пользователи получают телеком-услуги на качественно новом уровне, с возможностью подключать выгодные дополнительные опции. Также очень удобно единым счетом от одного оператора оплачивать все цифровые услуги, которыми пользуется семья», - заявила директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Дарья Новожилова.

Заявку на подключение пакетных предложений можно оставить на сайте www.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».