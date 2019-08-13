0
20:53
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
18:36
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
18:10
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
17:22
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
16:53
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:36
Новый главный архитектор появился в Пскове
16:13
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
Еще новости
Общество

В Госдуме поддержали введение четырёхдневной рабочей недели с сохранением зарплат

Депутаты Госдумы готовы уже в сентябре начать обсуждение разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на первого замруководителя думской фракции «Единая Россия», члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева.

«Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», - приводят слова Исаева в пресс-службе фракции.

Парламентарий добавил, что «депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта, дискуссия может стартовать уже в сентябре».

При этом Исаев подчеркнул, что необходимо сохранить существующий уровень зарплаты при сокращении рабочей недели. «Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета», - сказал он.

Исаев также считает, что сокращение рабочей недели будет способствовать уменьшению роста безработицы.

При этом, по его мнению, переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным - в соответствии с возможностями экономики и без потрясений для работодателей.

Парламентарий отметил, что еще в конце XIX - начале XX века многим казалось невозможным предложение о переходе на восьмичасовой рабочий день. Переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы - это также вполне осуществимая инициатива, считает он.

Исаев напомнил, что с предложением о введении четырехдневной рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. По его словам, аналогичную идею высказал в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда глава правительства отметил, что развитие экономики, информатизация и роботизация производства требует меньшего количества необходимого полезного рабочего времени сотрудников.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
13 августа 2019
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
13 августа 2019
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
13 августа 2019
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
13 августа 2019
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 августа 2019
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый главный архитектор появился в Пскове
13 августа 2019
Новый главный архитектор появился в Пскове
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
13 августа 2019
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
Почти 940 млн рублей получит Псковская область на ремонт дорог
13 августа 2019
Почти 940 млн рублей получит Псковская область на ремонт дорог

Идет загрузка...