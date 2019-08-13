Минтруд подготовил поправки, касающиеся выплат детских пособий

20:33, 13 августа 2019, ПАИ

Срок выплаты пособий на первого и второго ребенка увеличат с полутора до трех лет, сообщает Росбалт. Подготовленный Минтрудом документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Правки вносятся «в части изменения критериев нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а также продления срока осуществления ежемесячных выплат до достижения ребенком возраста трех лет», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает число семей, имеющих право на выплаты при рождении первого и второго ребенка. Согласно закону, ежемесячные выплаты смогут получить семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Сейчас это право есть у семей, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Заявление на получение выплат можно будет подать до достижения ребенком трех лет. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.