Кинопремьеры недели: продолжение Angry Birds, сиквел «Синей бездны» и второй сезон «Охотника за разумом»

16:11, 14 августа 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: сиквел аквахоррора «Синяя бездна 2», продолжение мультфильма Angry Birds, а в сериальном мире – второй сезон «Охотника за разумом» Дэвида Финчера.

Angry Birds 2

Продолжение мультфильма по мотивам когда-то культовой игры для айфона, где птицы всех мастей сражаются в священной войне с противными зелеными свиньями. Три года назад первая часть была сконструирована сугубо по концепции игры, вдобавок нам рассказывали о природе гнева главного героя. Теперь же сценарист «Времени приключений» Туроп Ван Орман, сменивший Клэй Кэйтиса и Фергала Рейли, идет по пути классического сиквела, используя как бы противоречивую идею: свиньи и пернатые объединяются, чтобы одолеть внезапно появившегося общего врага – таинственную птицу Зету, которая поселилась на ледяном острове и грозится заморозить все остальные территории.

В сиквеле Sony Pictures Animation на пару с Ван Орманом звезд с неба хватать не пытаются и лишь поставляют качественный детский контент на большие экраны: Angry Birds 2 - все тот же красочный и беззаботный мультфильм с неприличным количеством «туалетного» юмора, не выходящего при этом за намеченные авторами границы дозволенного.

Единение свиней и птиц, еще одна большая сатира на бондиану, шпионские ленты и блокбастеры – в прокате с 15 августа.

«Синяя бездна 2»

Наследие спилберговских «Челюстей» живет и, по всей видимости, неплохо: фильмы о кровожадных морских хищниках, что удивительно, не теряют своей актуальности (и спроса) – чего говорить, с гигантской акулой успел сразиться даже сам Джейсон Стэйтем. И даже спустя 44 года после «Челюстей» выходит очередной второсортный триллер (уже, конечно, достаточно отдаленно напоминающий начатую Спилбергом франшизу) в жанре «они сами сунулись в открытое море, зная, что там их к ужину поджидают акулы». Что еще удивительнее, этим лентам дают продолжения.

Вот и «Синяя бездна» не стала исключением. В режиссерском кресле все тот же британский гражданин - Йоханнес Робертс, со-сценариста менять тоже не стали (Эрнест Риера). Да и в самом сиквеле, собственно, мало чего изменилось: вместо клетки на большой глубине, теперь пещера, были одни девушки-дурочки с идеальной фигурой – стали другие, а упор в картине все также делается на замкнутом пространстве и морском дъяволе, который с особым аппетитом (и, естественно, внезапным громким звуком за кадром) отгрызет героям аккуратненькие ножки.

Продолжение успешного аквахоррора – в прокате с 15 августа.

«Охотник за разумом»: Второй сезон

Одно из самых ожидаемых продолжений сериального мира, проект режиссера Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Зодиак», «Социальная сеть»), Эндрю Доминика («Убийство Джесси Джеймса», «Ограбление казино») и актрисы Шарлиз Терон, которая затесалась здесь среди огромной кучи продюсеров.

«Охотник за разумом» - пожалуй, пробивной для Финчера проект, успешно стартовавший в 2017 году, в котором режиссер может спокойно порассуждать на излюбленную тему происхождения и первопричины зла, жестокости и бесчеловечности серийных убийц. Netflix же в этом случае – идеальная для Финчера площадка: руки полностью развязаны и дотошные продюсеры со своими «советами» не суются.

Сериал заметно выбивается из разряда примитивных процедурных телепроектов: из-за фирменного клипового монтажа и эффектной режиссуры перфекциониста Финчера история становится невероятно динамичной и увлекательной даже в самых, казалось бы, бытовых или разговорных моментах. Ну а форма – отдельный финчеровский вид искусства: кажется, что в историях про маньяков режиссер проявляет себя художником в большей степени, чем в остальных картинах.

Освежим в памяти первый сезон для тех, кто, возможно, забыл: в центре истории сериала, действие которого происходит на закате 70-х, два агента ФБР – Холден Форд (Джонатан Грофф) и Билл Тенч (Холт Маккэллани), они колесят по штатам и мило беседуют в тюрьмах с осужденными серийными убийцами. Цель всего этого веселья – понять преступников, проникнуть в их разум и научиться мыслить также, чтобы в будущем применить эти ценные знания для раскрытия убийств. Бонус нового сезона – Чарли Мэнсон, его, кстати, играет Дэймон Херриман, которого можно было увидеть в этом же образе у Тарантино.

Все 9 эпизодов второго сезона «Охотника за разумом» доступны на Netflix с 16 августа.