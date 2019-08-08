Давай еще дубль: «Однажды в… Голливуде» - Квентин Тарантино скучает по кинематографу 60-х

18:23, 09 августа 2019, ПАИ

В прокат вышел долгожданный 9-й фильм Квентина Тарантино – «Однажды в Голливуде»: история прямиком из 1969 года, когда на закате «Золотого века» Голливуда актер Рик Далтон и его верный дублер Клифф Бут пытаются не выпасть из седла. Триумфально вернувшегося в кинематограф Тарантино после 4-летнего перерыва встретил Муслим Камалов.

1969-й, «Золотой век» Голливуда постепенно и неизбежно подходит к концу: штампованные студийные ленты и телевизионные сериалы уже не настолько популярны и никому не нужны, а на пороге павильонов топчется молодая режиссерская и авторская кровь. Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) – один из когда-то самых востребованных и знаменитых, но, к сожалению, перегоревших актеров старой школы – совсем раскис и уверен, что его карьеру в кино уже ничто не спасет. Вместе с Риком по Лос-Анджелесу шатается его, по большей части молчаливый, дублер Клифф Бут (Брэд Питт), из-за отсутствия занятости в проектах, он работает у Рика то водителем, то телохранителем, иногда механиком, а в свободное время и вовсе человеком «принеси-подай».

Отчаявшийся Рик ежедневно закладывает за воротник виски вперемешку с «Маргаритой», ноет и не видит никаких дальнейших светлых перспектив, а студийный агент Марвин Шварц (Аль Пачино) пытается его подбодрить, предлагая заманчивые, как главные так и второстепенные роли в итальянских спагетти-вестернах. Пока же Далтона удается пристроить скромным злодеем «дикого Запада» местного голливудского разлива. После очередной съемочной смены Рик подъезжает к дому и случайно застает соседей - уже известного на весь мир режиссера Романа Полански (Рафаль Заверуха) и его супругу, актрису Шэрон Тейт (Марго Робби).

Девятый по счету фильм режиссера-виртуоза Квентина Тарантино единственный из всех, который основан (правда лишь отчасти) на реальных событиях: в 1969 году члены секты «Семья» Чарльза Мэнсона проникли ночью в дом Полански на Голливудских холмах (в этот момент режиссер готовился к съемкам в Англии) и убили его беременную жену Тейт вместе с тремя ее друзьями. В декорации этого реального трагического события у Тарантино вписаны уже выдуманные голливудские недотепы - Далтон и Бут, с помощью которых режиссер ловко убивает двух зайцев. Во-первых, к этим колоритным героям проникаешься и начинаешь сопереживать с самого начала, они дают истории фильма необходимый начальный ход и сохраняют динамичность вплоть до финала, а уже во-вторых, линия ДиКаприо и Питта, естественно, пересечется в нужный момент с основной - вымышленный мир столкнется с реальным в кульминации. Впрочем, все это произойдет еще через два с лишним часа. Но все фирменные монтажные и сценарные приемы, как и игры режиссера с нарративом (и излюбленный фут-фетиш) никуда не делись, поэтому скучать точно не придется.

Ну а до этого тревожного момента Тарантино катает нас на разных люксовых ретро-автомобилях по блестящему Лос-Анджелесу, хвастается родными красотами и красотками-хиппи, постепенно погружая в эпоху «Золотого века» Голливуда и упражняясь, естественно, в ловкой манипуляции: завлечь фирменной иронией и сатирой, обязательно засветив при этом свои же прошлые работы, уплотнить опять же идеально подобранной музыкой (в основном, это американские хиты конца 60-х начала 70-х - саудтрек будет заслушан до дыр), подбросив в этот разгорающийся костер еще и добрую порцию саспенса. Тарантино в своей неизменной манере водит зрителя за нос, оттягивая до последнего задуманный сюжетный твист, лишь максимально развлекая по пути к нему. Чего только стоит сцена с Брюсом Ли (Майк Мо) на съемочной площадке, который в споре решает элегантно отдубасить крепыша Клиффа: в этом эпизоде весь классический Тарантино-сценарист, его хлёстские, настолько естественные и живые диалоги, которые можно слушать, кажется, бесконечно. Еще несколько великолепных моментов приходятся здесь, естественно, на ДиКаприо: на невероятной актерской мощности и энергии его герой пролетает сразу через пару-тройку стадий – от эксцентричного, но отчаявшегося в себе актеришки и до совсем уж разбалованного и развязного. В стереотипном Рике Далтоне Тарантино собрал образы всех типичных телевизионных актеров Старого Голливуда и ДиКаприо, на удивление, оказался невероятно органичен в этом амплуа, а тарантиновский троллинг лишь еще больше усилил персонажа, пожалуй, лучшего, который когда-либо был придуман режиссером.

Тарантино, наверное, впервые за долгое время позволяет себе пуститься в откровенную сентиментальность: если присмотреться, то собственную проекцию режиссера можно заметить в триумфальный момент открытия у Рика творческого «второго дыхания» - новые силы в нем зарождаются только после обряда самобичевания в актерском трейлере. Квентин, по всей видимости, еще и искренне тоскует по ламповой эпохе Голливуда, в который раз признается в любви к кино, а также практически по-детски размышляет о том, кто бы победил в схватке, к примеру, условных Брюса Ли и Стива МакКуина. В конечном же итоге «Однажды в… Голливуде» - самый авторский и личный фильм Тарантино, несмотря на то, что воспринимается все, очевидно, как одна огромная сатира на старомодные, примитивные телевизионные сериалы с актерами - будущими «сбитыми летчиками». Внутри своей ленты Тарантино провернул целую масштабную «Операцию KИ́НО»: в фильме намеренно зашито, наверное, около пяти картин (если не больше), что, естественно, придает «наружной» ленте еще больше индивидуальности и, да что там кинематографического, уже уникального тарантиновского веса.

При этом в «Голливуде» трудно определить четкую сюжетную линию, но фильм ни в коем случае от этого не дробится - история остается цельной до самого конца. Это в большей степени кино-рефлексия, реквием по ушедшей эпохе, где Тарантино к тому же не сдерживается и дает крепкого консервативного пинка молодому поколению, а заодно откровенно и жестко стебется над хиппи. Тарантино снял, возможно, не самый лучший свой фильм, картину, в которой, например, развязка окажется весьма предсказуемой и не шокирует, как того ожидаешь - если вы на середине ленты еще не забудете, на чей фильм пришли, то все станет кристально ясно и пазл сложится. Но все же «Однажды в… Голливуде» это именно тот редкий случай, когда режиссер, на протяжении нескольких десятков лет не изменяет себе, и может смело послать законы кинематографа на три буквы. Квентин Тарантино снял замечательное, в какой-то степени даже меланхолично-ностальгическое, а позже по традиции безбашенное кино в своей неизменной манере и с бессменным оператором Робертом Ричардсоном. «Однажды в… Голливуде» - словно ресторан Jack Rabbit Slims: в этом ярком, по-своему магическом и удивительном месте, сердце классического Голливуда Квентина Тарантино, хочется задержаться подольше.