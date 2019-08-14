Заявка на строительство новой школы в Гдове направлена в Минпросвещения

11:44, 14 августа 2019, ПАИ

Заявка на строительство новой школы в Гдове на 825 мест направлена в Министерство просвещения России, сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 14 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации. Также направлена заявка на строительство школы в деревне Линово Пыталовского района.

Александр Седунов отметил, что пространство для строительства школы выбирается с точки зрения всех норм СанПиН и правил градостроения. Комментируя выбор площадки для строительства новой школы в Гдове неподалеку от городского кладбища, председатель комитета отметил, что даже в советское время именно на этом месте планировалось возведение учебного заведения. При этом он уточнил, что будут дополнительные изыскания относительно места постройки.

«Школа там необходима», — подчеркнул Александр Седунов и пояснил, что существующее здание учебного заведение построено еще в 1950-х годах, и не отвечает современным базовым требованиям. Он добавил, что после постройки новой школы старое здание будет использоваться для дополнительного образования детей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркивал, что региональные власти окажут максимальную поддержку строительству школы в Гдове.