Михаил Ведерников о строительстве новой школы в Гдове: Я готов лично работать с министерством образования для получения финансирования

13:04, 21 июня 2019, ПАИ

«Я готов лично работать с министерством образования, чтобы получить финансирование. Необходимо как можно быстрее подготовить документацию по участку строительства», — сообщил губернатор Псковской области, осматривая территорию для строительства новой общеобразовательной школы на 825 мест в Гдове 21 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе совещания под председательством губернатора, глава Гдовского района Юрий Павлов рассказал, что участок под строительство окончательно сформирован и поставлен на кадастровый учет. По его словам, районные власти расширили территорию под застройку новой школы из-за обращений граждан.

Также к участку прилегают необходимые коммуникации, к которым можно сразу подключать здание. Юрий Павлов отметил, что муниципалитет будет изыскивать средства для проведения геологических работ.

Михаил Ведерников сказал, что при изучении материалов о строительстве новой школы он отметил близость городского кладбища к участку, однако при его внешнем осмотре «там не так всё близко». Юрий Павлов пояснил, что расстояние от кладбища до участка под строительства составляет 230 метров, тогда как санитарная зона, установленная законодательством, составляет 50 метров, что соответствует нормам СанПиН.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил важность того, что автобусная остановка примыкает к площадке для строительства школы.

«Мы окажем максимальную поддержку строительству школы в Гдове, – подчеркнул губернатор. – Хотелось бы, чтобы через два года дети учились в новой – по последним стандартам современной – школе».

Михаил Ведерников на совещании указал на то, что в нынешней гдовской школе необходимо проверить помещения и избавиться от сырости.

«На сегодняшний день в рамках нацпроекта возможность строительства школы реальна. Уже в июле открываются заявки, – отметил Александр Седунов и добавил, что по поручению Михаила Ведерникова заявка будет отправлена.

По его словам, уже накоплен опыт строительства школ в Пскове и Великих Луках. «Нам необходимо, чтобы муниципалитет проработал всю привязку проекта к местности - геодезические и экологические проверки. Цена проекта - более 450 млн рублей. Нам важно, чтобы муниципалитет вместе с нами создал рабочую группу, которая будет готовить заявки на оборудование для новой школы», – сообщил Александр Седунов.

Кроме того, председатель областного комитета сказал, что будет отправлена заявка на ремонт спортзала в нынешней школе. Михаил Ведерников добавил, что передал муниципалитету три компактных воркаут-площадки, которые уже поступили в районный центр.

Михаил Ведерников добавил, что особый статус району придает его приграничное положение с другими странами и с Ленинградской областью. При этом, как отметил губернатор, в Ленобласти выше уровень жизни, и виден контраст. Глава региона поблагодарил главу района за настойчивость и четкое расставление приоритетов.