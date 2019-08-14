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Общество

Свыше 2 тысяч вакансий доступны в Великих Луках

2 тысячи 82 вакансии доступны в Великих Луках. Такие данные озвучила глава администрации города Любовь Романова на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам главы администрации, среднесписочная численность работающих на начало июня по крупным и средним организациям составляла 27 тыс. 623 человека, или 98,5% к аналогичному периоду предыдущего года. Она отметила, что уровень регистрируемой безработицы был 0,67%. Миграционный прирост составил 308 человек.

Согласно статистическим данным, рассказала Любовь Романова, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за отчетный период составил 32 млрд 779,3 млн рублей, или 113,6 % к аналогичному периоду 2018 года. Оборот по крупным и средним организациям – 42 млрд 573,6 млн рублей или 113,7 % к январю-июню предыдущего года.

Глава администрации города сообщила, что за полгода в Великих Луках построили 52 индивидуальных жилых дома, из которых 1 многоквартирный на 25 квартир, и 51 индивидуальный жилой дом с общей площадью жилых помещений 10 тысяч 238 квадратных метров.

Ситуацию в ведущих секторах экономики города Любовь Романова назвала относительно стабильной.

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