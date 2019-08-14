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Общество

Конный спортивный праздник пройдет для детей-инвалидов в Псковском районе 14 августа

Конный спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 15 августа в 16:00 в деревне Родина в одноименном клубе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Иппотерапевт и тренер-преподаватель клуба «Родина» Кристина Соловьева рассказала, что в этот день состоятся показательные выступления воспитанников клуба и непосредственно соревнования детей с ОВЗ. Дети продемонстрируют приобретенные во время занятий по иппотерапии навыки верховой езды и преодолеют «Рабочую тропу» - обойдут конусы «змейкой», перешагнут жерди на лошади и преодолеют другие препятствия.

470 тысяч рублей на реализацию проекта выделил Фонд президентских грантов. Федерация конного спорта Псковской области оказывает софинансирование в виде безвозмездной работы волонтеров, инструкторов, коноводов, стюардов, аренды помещения и лошадей для занятий на 432 тысячи рублей.

Проект также предусматривает замену изношенного грунта на открытом манеже специальным адаптированным грунтом, проведение квалификационных соревнований и выявление наиболее талантливых спортсменов в различных возрастных группах, подбор индивидуальных программ по иппотерапии для детей с ОВЗ, проведение занятий.

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