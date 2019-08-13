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Главный архитектор Пскова: Приоритетной задачей ставлю не навредить новым строительством в историческом центре
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Политика

Главный архитектор Пскова: Приоритетной задачей ставлю не навредить новым строительством в историческом центре

Евгений Скачков назначен главным архитектором Пскова — удивительного и самобытного города. Корреспонденту Псковского агентства информации он согласился рассказать о ближайших планах и задачах, которые он ставит перед собой на новом месте.

- Евгений Владимирович, у вас за плечами богатый опыт. Вы, в том числе, были главным архитектором Брянской области. Какие первостепенные задачи ставите перед собой, придя в Псков?

- Найти баланс между сохранением исторического наследия и эффективным освоением и развитием городского пространства Пскова. Предложить такие градостроительные направления, которые позволят полноценно обеспечить комфортные условия для жизни, работы и безопасной среды проживания горожан.

Приоритетной задачей ставлю для себя не навредить новым строительством как в историческом центре, так и в фоновой застройке спальных микрорайонов города. А крупнопанельному домостроению придать индивидуальность и колористическое разнообразие, которого явно так не хватает.

Второй задачей ставлю формирование максимально гармонично-сбалансированного городского пейзажа, сочетающего в себе природный ландшафт и благоустройство, для придания еще более комфортной и многофункциональной структуры пространству, и в первую очередь для маломобильных групп населения. И, конечно, парки, скверы, набережные — это места пересечения множества потоков: пешеходных, автомобильных, и основная задача — в их разделении и структурировании, в которых особое внимание должно быть уделено транспортной, парковочной и велосипедной составляющим.

Одним словом, предложить жителям Пскова такой сценарий «народного» пространства, в котором каждому жителю города захочется сыграть главную роль.

- Псковичи связывают с вашим появлением большие перемены. Вы приступаете к работе как раз в тот период, когда для города запланированы новшества. Это и мастер-планы, и дизайн-коды. Хотелось бы узнать ваше мнение, кстати, о дизайн-кодах.

- Я рассматриваю понятие дизайн-кода не как принятие новых правил, формулировок и принципов условных обозначений. А как профессиональное отношение к оформлению публичного пространства, позволяющего не только упорядочить визуальный облик кварталов, микрорайонов и других территорий города, и не только ориентировать жителей и гостей города Пскова, а как удобнее организовать мобильное пространство для инвалидов и слабовидящих.

Любой житель сможет легко найти свою улицу, жилой дом, детскую площадку, парковочное место, вывеску, пандус, скамейку и так далее, которые выполнены профессионально,с хорошим дизайнерским и художественным замыслом и вкусом, и самое главное, без нарушений закона.

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