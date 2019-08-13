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Общество

Новый главный архитектор появился в Пскове

Евгений Скачков. Фото с сайта gov39.ru

Новый главный архитектор появился в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации города, им стал Евгений Скачков. К своим обязанностям он приступил с начала августа.

Евгений Скачков родился 4 июля 1969 года. По образованию - архитектор. В профессии - с 1989 года. В разные годы был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в БГИТУ Брянска, главным архитектором проектного института ООО ПИИИ «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России, советником Российской Академии и Строительных Наук. Автор и разработчик документов территориального планирования.

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в беседе с ПАИ отметил, что у него с коллегой состоялась пока только одна короткая встреча, на которой Евгений Скачков знакомил со своими работами. «Пока полноценного общения у нас не было, и с его работой до приезда в Псковскую область я не знаком. Планируем встретиться уже завтра и поговорить о приоритетах в работе. То, что Пскову необходим действующий главный архитектор - абсолютно точно. Главное, чтобы наши взгляды на развитие города в рамках современных тенденций совпадали. В частности, в первую очередь нам необходимо внести коррективы в региональные и городские градостроительные нормативы», - заявил Евгений Шапкин.

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