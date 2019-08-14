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Общество

Выездная вакцинация против гриппа начинается в Пскове

В Пскове начинается выездная вакцинация против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

15 по 16 августа с 10:00 до 14:00 на территории магазина «Семейный Магнит» на улице Труда, 37а будет работать мобильный ФАП. Прививки проводятся бесплатно.

Возможна также организация прививок на рабочих местах, подчеркнули в поликлинике.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 53-49-42 - приемная главного врача, 53-62-14 – отделение профилактики.

«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ, отметили медики», - отметили медики.

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