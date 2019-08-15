Более 19 млн рублей направят на благоустройство Сквера искусств в Пскове

11:15, 15 августа 2019, ПАИ

Более 19 млн рублей направят на благоустройство Сквера искусств в Пскове, который расположен у пересечения Рижского проспекта с улицей Максима Горького. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, уже объявлен соответствующий аукцион, итоги которого подведут 26 августа.

Подрядчик заменит асфальтовое покрытие пешеходных дорожек сквера на тротуарную плитку, установит скамейки, зоны тихого отдыха, урны, детскую зону с прорезиненным покрытием, высадит новые деревья, установит модульный биотуалет и велопарковку. Одним из направлений в работе подрядной организации станет обеспечение доступности объекта для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе пояснили, что малые архитектурные формы, которые убрали на время ремонта, вернут по его окончанию.

Благоустройство сквера выполнят в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» в части комплексного использования и доступности общественных пространств.