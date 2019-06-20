Реализация проектов программ приграничного сотрудничества в Псковской области вошла в активную фазу

19:52, 20 июня 2019, ПАИ

По двум масштабным проектам – в которых участвуют партнеры Псковской области – в рамках программ приграничного сотрудничества формата ЕС – Россия на 2014 - 2020 годы подписаны грантовые контракты 20 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Реконструкция подъездной дороги к ДАПП «Брунишево — Педедзе» станет основным инвестиционным мероприятием проекта прямого присуждения программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» периода 2014 — 2020 годов «Приграничные дороги» / «CBC Roads». Реконструкция позволит улучшить дорожную инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и перераспределить нагрузку на российско-латвийских и российско-эстонских пунктах пропуска.

В том числе в рамках этого проекта модернизируют информационную навигацияюна российско-латвийских пунктах пропуска в Псковской области. Ведущим партнером проекта выступил комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. А партнером, который ответит за выполнение основного инвестиционного мероприятия, станет областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству. Для реализации проекта привлекли финансирование в размере 1,85 млн евро.

Помимо этого, продолжат реализацию инвестиционных мероприятий по улучшению экологической ситуации и развитию транспортного сообщения в акватории Псковско-Чудского водоема в рамках сотрудничества с эстонскими партнерами в крупном инвестиционном проекте «Общее Чудское озеро — 2» / «COMMON PEIPSI 2». В этом случае проектные партнеры со стороны Псковской области – региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, администрация Псковского района и муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

В рамках проекта построят причал для обслуживания двух муниципальных катеров в деревне Толбица, приобретут катера на 40 мест для пассажирских перевозок на Талабские острова, установят станции подачи воды для деревни Череха, новую систему аэрации очистных сооружений Пскова мощностью 50 тыс. куб метров. При этом экономия потребления энергии составит более 30%. На эти цели привлекли 2 млн евро.