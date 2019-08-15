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Общество

Эксперты изучили жизнь псковича среднего достатка в средние века

Археологические работы у Дома Ксендза в Пскове позволили детально изучить особенности жизни горожанина среднего достатка. Как рассказала археолог Татьяна Закурина, сотрудник Археологического центра Псковской области, работы выполнялись в Комсомольском переулке, 7. «Нам удалось уточнить историю строительства этого дома, его перестроек», - пояснила Татьяна Закурина на встрече с журналистами 15 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владельцами дома в XVIII веке были дворяне Рокотовы, в XIX домом владел приход католического костела.

«Археологические исследования позволили открыть на этой территории остатки трех каменных зданий, в том числе одного жилого дома с русской печкой. На раскопе найдено множество изразцов, монет, которые позволяют точно продатировать эти постройки. Найдено и редко встречающееся посудное стекло», - сообщила археолог.

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