На чаепитие под открытым небом соберутся псковичи

09:00, 18 августа 2019, ПАИ

18 августа с 15:00 до 19:00 на площадке между Покровским комплексом и гостевым домом «У Покровки» состоится открытое городское чаепитие. Об эом Псковскому агентству информации сообщил организатор мероприятия Денис Шумаков.

«Денег нести не надо, надо нести кружку. Можно нести всякие вкусняшки, удобные для уличного употребления. Если получится сделать что-то яблочное, будет вообще бомба», - говорится в приглашении.

На чаепитии будет вьетнамский, китайский, иранский и турецкий чаи. «Если у вас есть свои чаи и травы — приносите, все заварим. Вечер чая, вкусностей и занимательных историй», - отметил Денис Шумаков.

P.S. Держим в голове возможную поправку на погоду :)