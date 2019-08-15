В техосмотр автомобилей предложили включать проверку устройства ЭРА-ГЛОНАСС

17:27, 15 августа 2019, ПАИ

В России предложено обязать операторов техосмотра, автодиллеров и перевозчиков проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальную технологическую инициативу «Автонет».

Устройство, о котором идет речь, устанавливается на автомашины для вызова экстренных оперативных служб.

В настоящее время инициирована подготовка соответствующего распоряжения правительства РФ. Инициаторы отмечают, что недобросовестность диллеров нередко приводит к тому, что покупатель приобретает машину с неработающим оборудованием, осмотр устройства не проводится операторами технического осмотра транспорта.

«Процедуру проверки устройств рекомендуется проводить при прохождении планового ТО и предпродажной подготовке автомобиля», - уточнили в «Автонет».