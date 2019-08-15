0
17:45
Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
17:12
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
16:04
Псковская епархия заказала театру постановку
15:30
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
14:46
«Медовый фестиваль — 2019» в Пскове: Где и когда пройдет, программа праздника
13:01
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
12:24
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Еще новости
Общество

В техосмотр автомобилей предложили включать проверку устройства ЭРА-ГЛОНАСС

В России предложено обязать операторов техосмотра, автодиллеров и перевозчиков проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальную технологическую инициативу «Автонет».

Устройство, о котором идет речь, устанавливается на автомашины для вызова экстренных оперативных служб.

В настоящее время инициирована подготовка соответствующего распоряжения правительства РФ. Инициаторы отмечают, что недобросовестность диллеров нередко приводит к тому, что покупатель приобретает машину с неработающим оборудованием, осмотр устройства не проводится операторами технического осмотра транспорта.

«Процедуру проверки устройств рекомендуется проводить при прохождении планового ТО и предпродажной подготовке автомобиля», - уточнили в «Автонет».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
15 августа 2019
Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
15 августа 2019
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
Псковская епархия заказала театру постановку
15 августа 2019
Псковская епархия заказала театру постановку
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
15 августа 2019
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
15 августа 2019
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
15 августа 2019
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
15 августа 2019
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
15 августа 2019
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве

Идет загрузка...