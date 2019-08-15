Посольство России раскритиковало решение Латвии наказать ретрансляторов «Россия-24»

20:17, 15 августа 2019, ПАИ

Посольство России в Латвии раскритиковало решение национального совета по электронным СМИ республики административно наказать девятнадцать кабельных операторов, в чьих пакетах есть канал «России 24», сообщает посольство России на своей странице в Facebook.

«Что делать, когда все плохо, и денег не дают? В латвийском медиарегуляторе знают решение! Нужно найти вышедшую 2,5 месяца назад телепередачу на российском телеканале, например, «Россия-24» и заявить о выявленных в ней «враждебных речах. Все! Дело «в шляпе. Извините, кабельные операторы, ничего личного», - пишет дипломатическое представительство.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии усмотрел «разжигание вражды» в новостной передаче от 30 мая, где рассказывалось, что новоизбранный президент Эгилс Левитс имеет прямое отношение к дискриминации русскоязычного населения Латвии. Теперь против кабельных операторов, которые ретранслируют канал, заведены административные дела.