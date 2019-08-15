0
20:58
Экзамен на готовность
17:45
Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
17:12
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
16:04
Псковская епархия заказала театру постановку
15:30
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
14:46
«Медовый фестиваль — 2019» в Пскове: Где и когда пройдет, программа праздника
13:01
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
Еще новости
Общество

Посольство России раскритиковало решение Латвии наказать ретрансляторов «Россия-24»

Посольство России в Латвии раскритиковало решение национального совета по электронным СМИ республики административно наказать девятнадцать кабельных операторов, в чьих пакетах есть канал «России 24», сообщает посольство России на своей странице в Facebook.

«Что делать, когда все плохо, и денег не дают? В латвийском медиарегуляторе знают решение! Нужно найти вышедшую 2,5 месяца назад телепередачу на российском телеканале, например, «Россия-24» и заявить о выявленных в ней «враждебных речах.  Все! Дело «в шляпе. Извините, кабельные операторы, ничего личного», - пишет дипломатическое представительство.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии усмотрел «разжигание вражды» в новостной передаче от 30 мая, где рассказывалось, что новоизбранный президент Эгилс Левитс имеет прямое отношение к дискриминации русскоязычного населения Латвии. Теперь против кабельных операторов, которые ретранслируют канал, заведены административные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
15 августа 2019
Закуплено оборудование для псковского центра развития молодёжи «LOFT»
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
15 августа 2019
Останки 128 красноармейцев перезахоронили в Невельском районе
Псковская епархия заказала театру постановку
15 августа 2019
Псковская епархия заказала театру постановку
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
15 августа 2019
Гигантский медовик испекут на «Медовом фестивале» в Пскове
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
15 августа 2019
Кровлю капитально отремонтировали в Стругокрасненской школе
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
15 августа 2019
Археологи: Поганкины палаты в Пскове построены на могильнике
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
15 августа 2019
Защитить территорию раскопок в Куньинском районе от строительства коттеджей намерены археологи
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве
15 августа 2019
Самые распространенные заболевания у школьников назвали в Минздраве

Идет загрузка...