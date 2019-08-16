Псковская компания займётся благоустройством городского вала в Опочке

17:34, 16 августа 2019, ПАИ

Псковская компания ЗАО СПК «Псковагропромдорстрой» займётся благоустройством 8 га городского вала в Опочке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

До этого проект прошел государственную экспертизу и получил положительную оценку в Минстрое. По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на благоустройство планируется направить 50 млн рублей.

На валу появится зона для спокойного отдыха и прогулок и зона для концертов и фестивалей под открытым небом.

Подрядчик проведет ландшафтные работы, обустроит зеленые зоны, разместит малые архитектурные формы, освещение, также появится инфраструктура для маломобильных групп населения. На протоках реки Великой планируется восстановить водяную мельницу. В основу проекта положены предложения и пожелания жителей муниципального образования.