Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова

18:14, 16 августа 2019, ПАИ

Больших размеров ужа засняли очевидцы на видео у Ольгинской часовни на берегу реки Великой в Пскове. Видео и фотоматериалы разместила Татьяна Соловьева в социальной сети «Вконтакте».

Участников группы «Инцидент Псков» поразили размеры змеи. «Это ж питон какой-то», - удивилась Надежда Антипова. «Красота. Но встретиться с ней не хотелось бы», - добавила Татьяна Иванова.

Видео Татьяны Соловьевой (социальная сеть "ВКонтакте")

Уж неагрессивен, при виде человека спасается бегством. Такая змея кусается редко, а сам укус не представляет для человека какой-либо опасности для жизни и здоровья. Иногда ужи вырастают до 2,5 метров длиной.