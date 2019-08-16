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Общество

Огромную змею засняли очевидцы в центре Пскова

Фото Татьяны Соловьев (ВКонтакте)

Больших размеров ужа засняли очевидцы на видео у Ольгинской часовни на берегу реки Великой в Пскове. Видео и фотоматериалы разместила Татьяна Соловьева в социальной сети «Вконтакте».

Участников группы «Инцидент Псков» поразили размеры змеи. «Это ж питон какой-то», - удивилась Надежда Антипова. «Красота. Но встретиться с ней не хотелось бы», - добавила Татьяна Иванова.

Видео Татьяны Соловьевой (социальная сеть "ВКонтакте")

Уж неагрессивен, при виде человека спасается бегством. Такая змея кусается редко, а сам укус не представляет для человека какой-либо опасности для жизни и здоровья. Иногда ужи вырастают до 2,5 метров длиной.

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